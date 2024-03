Campinoti firma il patto coi sindaci

Un sabato intenso anche per il candidato del centrodestra, Simone Campinoti, che ieri ha incontrato i cittadini empolesi al gazebo organizzato in piazza della Vittoria e che, a seguire, ha presieduto all’incontro con il vice segretario nazionale di Forza Italia, l’onorevole Debora Bergamini, a margine della riunione di tutti gli amministratori toscani del partito. "Sicurezza, sburocratizzazione e sviluppo per le imprese, rilancio del distretto industriale empolese: questo i temi trattati nel colloquio tra Campinoti e Bergamini – fanno sapere dallo staff del candidato sindaco per Empoli –. Nel pomeriggio, poi, Campinoti ha partecipato alla presentazione del candidato sindaco del Cdx a Cerreto Guidi, Simone Barontini. Infine a Montecatini Terme per presenziare alla presentazione della candidatura a sindaco della città del già primo cittadino della stessa, Luca Baroncini". Campinoti, che guarda a Baroncini anche come "modello di buona amministrazione di centrodestra alla quale ispirarsi", ha raggiunto la città della Valdinievole anche per sottoporre allo stesso sindaco uscente il “Patto di responsabilità” politico-morale già sottoscritto da parte in casa FI dalla senatrice Stefania Craxi e dal capogruppo in consiglio regionale Marco Stella.

"Il patto, che rappresenta e testimonia l’unità e la determinazione nel fronteggiare le sfide che coinvolgono la città di Empoli – si legge nella nota – si avvale e arricchisce del sostegno fondamentale delle istituzioni a livello nazionale e regionale e, come oggi a Montecatini, di quello di sindaci virtuosi di un centrodestra che, a livello locale, mostrano degnamente la stessa coesione e unione d’intenti che ritroviamo nell’attuale gestione governativa del Paese".