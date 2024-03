Campinoti contro Poggianti, nuovo round. Lite per incassare il sostegno di Udc e Pli

Simboli contesi, sgambetti politici, ripensamenti, bisticci di partito. Benvenuti (si fa per dire) in campagna elettorale. L’ultimo round del duello più succulento della politica empolese – ovvero Campinoti contro Poggianti – si gioca tutto sul sostegno di due partiti: Udc e Partito Liberale Italiano. L’oggetto del contendere? L’appoggio a un candidato sindaco piuttosto che all’altro. Non più tardi di una settimana fa, dopo il divorzio al veleno da Fratelli d’Italia, Andrea Poggianti aveva presentato la sua candidatura elencando gli alleati: le liste civiche Centrodestra per Empoli e La mia Empoli e i partiti Popolo della famiglia, Udc e Pli.

Tutto fila liscio finché non spunta fuori la riproduzione di un volantino, circolato in varie chat, con l’annuncio della presentazione a candidato sindaco dell’imprenditore Simone Campinoti, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Tra i simboli però figurano anche Udc e Pli, gli stessi in appoggio a Poggianti. Quanto basta per sollevare l’ennesimo polverone. Poggianti si giustifica mostrando le chat in cui viene autorizzato dai due referenti dei partiti a utilizzare i rispettivi simboli, mentre Campinoti commenta lapidario che non sa nulla del poster che lo ritrae con quei simboli.

Forse una fuga in avanti nel momento clou delle trattative regionali? "No, era semplicemente una bozza da completare e rivedere che sarebbe dovuta rimanere tra noi della coalizione e che invece, non so come, è finita esternamente – chiarisce Francesca Peccianti, coordinatrice comunale di FdI –. Comunque sia il Partito Liberale è con noi, mentre per l’Udc c’è un accordo nazionale, ma sembra che ci siano resistenze a livello locale". Intanto, nella giornata di ieri, un comunicato fa luce sulla posizione del Partito Liberale: "In vista delle prossime elezioni comunali nella provincia di Firenze, il Pli e Forza Italia hanno deciso di unire le proprie forze e di collaborare strettamente attraverso simboli e liste comuni – si legge in una nota firmata da Angelo Rossi, segretario regionale del Pli –. Questo accordo strategico significa che il Pli supporterà attivamente tutti i candidati sostenuti da Forza Italia e dal Centrodestra fiorentino". Nodo risolto, dunque. Lo stesso non si può dire per l’Udc: più che una partita a scacchi sembra un lungo tira e molla. "Nel caso di Empoli, come in altri Comuni della Valdelsa – spiega Enrico Mencattini, coordinatore Udc della Toscana –, il confronto non si è ancora concluso e quindi è intempestivo l’uso del simbolo Udc nella campagna elettorale non autorizzato. A Empoli la dirigenza locale ha espresso la sua preferenza per Poggianti. Il coordinatore Udc, ritenendo comunque necessario salvaguardare il quadro complessivo, ove possibile, delle alleanze di centrodestra ha chiesto all’Udc di Empoli di rivedere la sua indicazione, ritirando l’uso del simbolo".

Poggianti tira dritto e ribadisce: "Antonio Bossa, coordinatore Udc Empolese Valdelsa e Francesco Gracci, esponente storico, sono con me e convoglieranno nella lista Centrodestra per Empoli". Intanto Campinoti è pronto a presentare la sua candidatura. L’appuntamento sarà sabato alle 17 al Secco Easy in piazza della Vittoria. All’iniziativa sono attesi i big toscani della coalizione (da Francesco Torselli, capogruppo di FdI in consiglio regionale a Claudio Gemelli, coordinatore provinciale di FdI fino a Marco Stella, coordinatore regionale FI ed Elisa Tozzi, consigliera regionale FdI) ma anche il senatore meloniano Paolo Marcheschi e l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi.

Alessandro Pistolesi