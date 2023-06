Camminata Notturna nel Bosco sotto le Stelle, Ritrovo a Pinete

Un’occasione per visitare il territorio dopo il tramonto. L’oratorio parrocchiale All’Ombra del Campanile, in collaborazione con il Comitato Francigena Galleno, organizza per stasera una camminata nel bosco sotto le stelle, con guida naturalistica esperta. Il ritrovo è fissato per le 21 in piazza della Chiesa a Pinete: il programma prevede la sosta in villa con rinfresco a cura dell’azienda "In fermento" e rientro alle 24. Questi i costi: 10 euro adulti, gratuito bambini (max 25 partecipanti). Informazioni e prenotazioni chiamando i numeri 340 3460859 (Massimiliano), 345 9602805 (Stefano).