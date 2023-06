Camminata al tramonto a Vinci per sostenere l'Avis, successo con il serpentone giallo

“Passo dopo passo, goccia dopo goccia“. Con questo slogan è stata organizzata nell’ambito della Sagra della Chiocciola di Spicchio una camminata al tramonto a sostegno dell’Avis di Vinci. Un’iniziativa che ha riscosso un enorme successo come testimonia il serpentone giallo (nella foto), che ha attraversato le colline della frazione di Vinci per sensibilizzare verso la donazione di sangue e plasma. "Non a caso abbiamo scelto di mettere in vendita delle magliette gialle che ogni partecipante ha acquistato e indossato durante la passeggiata – spiega il presidente di Avis Vinci, Angelo Marinelli – per ricordare quanto sia importante donare anche il plasma".

All’escursione hanno preso parte cento persone, che dopo il ritrovo presso l’anfiteatro del parco dei mille a Spicchio, si sono dati appuntamenti a tavola presso la Sagra della Chiocciola al termine della camminata. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione – conclude Marinelli – e ricordo che i malati purtroppo non vanno in vacanza, perciò vorrei lanciare un ulteriore appello ad andare a donare prima di partire per le ferie".

Per chiunque fosse interessato può contattare l’Avis di Vinci ai seguenti recapiti: 328 9733976 tramite messaggi whatsapp, oppure attraverso le proprie pagine social su Instagram e Facebook.

Si.Ci.