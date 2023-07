Camminare nella storia a Cerreto Guidi: un percorso tra gli Anelli Medicei

In cammino nella storia. Segnatamente lungo gli Anelli Medicei che sono 6 percorsi circolari adatti a tutti, percorribili a piedi o in mountain bike, che consentono di apprezzare, tra boschi di querce, ulivi e vigneti, le bellezze paesaggistiche del territorio. Un pezzo di storia che si snoda in uno spicchio bellissimo del territorio; gli itinerari, segnati da apposita segnaletica, partono dalla Villa Medicea e si dirigono verso i vari colli che circondano il paese, sul versante dell’Arno, del Montalbano e del Padule, per poi ritornare nel centro storico del paese. La prima camminata – quella inaugurale – si svolgerà sabato 29 luglio. Più precisamente sono gli Anelli Medicei i percorsi scelti dal neonato Gruppo Camminatori Francigeni di Cerreto Guidi per un ciclo di camminate aperte a tutti.

Si comincia questo fine settimane con ritrovo alle 6,30 l Circolo Arci di Cerreto Guidi, per la Camminata del cosiddetto "Anello La Capra". Si tratta di un tracciato di media difficoltà, di circa 10 chilometri, adatto a tutti.

Il progetto – che rientra nelle iniziative di valorizzazione del territorio e delle sue risorse paesaggistiche – è promosso oltre che dal Gruppo Camminatori, dall’Auser Empoli Verde Argento e dallo Spi Cgil, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. "Siamo lieti di sostenere questa iniziativa che permetterà di far conoscere ancora di più il territorio con le sue caratteristiche naturali, i suoi numerosi pregi ambientali e le sue molteplici bellezze storico – artistiche- spiega il sindaco Simona Rossetti- – ringraziamo il Gruppo Camminatori e le associazioni che hanno avuto un’idea che sarà certamente premiata da una nutrita partecipazione". Quella di sabato, appunto, è la prima camminata in programma e, in seguito, ne saranno organizzate altre. Per informazioni sulla camminata è possibile rivolgersi al numero 3392020420.