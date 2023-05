Camion colpisce trave della FiPiLi, tratto chiuso

Con un mezzo pesante ha danneggiato una delle travi del sottovia della FiPiLI nel quartiere di Ponzano. Per questo motivo, a titolo cautelativo, è stata chiusa la corsia di marcia della superstrada in direzione Firenze ed è stato interdetto il traffico a tutti i trasporti eccezionali con massa superiore a 44 tonnellate. L’incidente è avvenuto ieri mattina. "Sono in corso verifiche – spiega Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi – e la carreggiata in direzione Firenze resterà parzialmente chiusa pertanto si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi". Non solo. "Per sicurezza stradale a titolo cautelativo - continua Avr -, è stato installato e rimarrà presente nei prossimi giorni un cantiere con la corsia di marcia chiusa all’altezza dell’evento, tra Empoli centro ed Empoli est, in direzione Firenze".

Sempre nella giornata di ieri ha fatto discutere il nuovo semaforo installato sul cavalcavia di Carraia, colpito anch’esso, ormai più di un anno fa, da un camion di passaggio lungo la FiPiLi. Urtando la parte alta dell’impalcato con la benna di una piccola ruspa trasportata sul cassone, provocò un danno all’infrastruttura che a tutt’oggi impedisce la circolazione a doppio senso di marcia lungo via Carraia. Al momento non esiste una dichiarazione di fine intervento da parte della Città Metropolitana, né tantomeno ci sono state verifiche per il collaudo dell’impalcato che potrebbe risultare quindi pericolante. E così si continua a circolare a senso unico, ma anziché farlo sulle corsie esterne come avveniva fino a poco tempo fa ne è stata creata una centrale. Lo scopo è evitare ulteriori sollecitazioni alla struttura. E adesso il piccolo semaforo temporaneo è stato sostituito con una struttura in ferro piantata a bordo strada che dà l’impressione di poter rimanere lì ancora a lungo.