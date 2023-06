Camion a fuoco sulla FiPiLi Sei chilometri di coda

di Lisa Ciardi

Un’altra giornata di ordinaria follia sulla Firenze-Pisa-Livorno. A mandare in tilt l’arteria, intorno alle 15.30 di ieri, è stato l’incendio di un mezzo pesante, avvenuto fra Empoli centro ed Empoli Est, in direzione Firenze. Un’alta colonna di fumo si è alzata dalla superstrada, visibile anche a grande distanza, e gli interventi dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei soccorritori hanno imposto il blocco totale della grande arteria per permettere lo spegnimento del rogo e la bonifica nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. In base ai primi accertamenti, l’incendio non avrebbe coinvolto altri veicoli né causato feriti, mentre non è noto al momento cosa abbia scatenato il fuoco. Per più di un’ora, i conducenti dei vari mezzi in transito sulla Fi-Pi-Li sono rimasti completamente fermi, senza poter procedere neppure di qualche metro. Motori spenti, finestrini aperti e persino qualcuno che è sceso dall’auto per sfuggire all’afa. Poi, ai disagi, si è aggiunta la pioggia, imponendo a molti di chiudere i finestrini e di attendere negli abitacoli. Solo i più fortunati, avvisati dalla segnaletica e dai vari messaggi arrivati nelle chat dei "Dannati della Fi-Pi-Li" sono riusciti a uscire in tempo dalla superstrada, lasciandola a San Miniato, ma trovandosi comunque bloccati nella viabilità ordinaria, a sua volta congestionata.

Lo stop è durato fino alle 17, quando la lunghissima colonna di veicoli ha iniziato quantomeno a muoversi, sia pur a singhiozzo. Ancora alle 17.30, l’uscita consigliata in direzione Firenze era Santa Croce, mentre i vari messaggi suggerivano anche la massima prudenza alla guida vista l’ondata di pioggia battente nelle zona. E i disagi erano ancora destinati a proseguire ulteriormente. Ancora alle 18.30, all’altezza di Empoli Est, in direzione Pisa, si registravano rallentamenti a tratti causati dai curiosi che, passando, tendevano a rallentare per vedere la carcassa del mezzo bruciato presente nella corsia opposta. A non agevolare la ripartenza dei flussi di traffico anche i cantieri che caratterizzano la Fi-Pi-Li e che, purtroppo, non sono destinati a finire. La Città Metropolitana ha infatti fatto sapere che sono ancora in corso i lavori di ripristino del cavalcavia numero 7 ad Empoli (cavalcavia Carraia al km 25+950), rallentati dalle tante piogge di questi giorni. La chiusura della corsia di marcia dal km 26+100 al km 24+100 in direzione Firenze (che doveva terminare ieri) è stata quindi prorogata fino alle ore 20 del prossimo 23 giugno. Si prevede inoltre la proroga della chiusura della corsia di marcia sul tratto stradale che ricomprende il viadotto Ponzano oltre al 23 giugno stesso.