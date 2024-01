Cambio viabilità in centro. Le novità dal 20 gennaio

Importante cambio della viabilità in centro storico. A partire da sabato 20 gennaio sarà invertito il senso unico di marcia in via Nazario Sauro e nel tratto di piazza Montanelli compreso tra quest’ultima e via Dante. Si accederà a corso Matteotti dal semaforo centrale e non più da via Nazario Sauro, da dove sarà possibile invece uscire in direzione di via Roma o via Cairoli. Una decisione, quella della giunta che cambierà le abitudini consolidate da decenni dei residenti e dei frequentatori del centro commerciale naturale. Ancora più in particolare è disposto il senso unico di marcia in piazza Giuseppe Montanelli direzione via Dante Alighieri-corso Giacomo Matteotti; l’istituzione dell’inversione del senso di marcia per il deflusso delle auto in sosta in via Nazario Sauro; l’apposizione di segnaletica orizzontale di stop in via Nazario Sauro in corrispondenza dell’incrocio con via Fratelli Cairoli; l’apposizione di segnaletica orizzontale di stop in piazza Giuseppe Montanelli in corrispondenza dell’incrocio con via Giovanni Nelli.