Cambia la viabilità. Ecco come e quando

Due provvedimenti di viabilità a Vinci nelle prossime ore. Per smontare e caricare una gru di un cantiere sarà necessaria l’istituzione temporanea di un divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati in via Fermi, fino all’intersezione con via Galilei: il provvedimento è valido dalle ore 9 alle 18 di domani. Sempre in via Fermi e sempre fino all’intersezione con via Galilei ci sarà l’istituzione temporanea, nello stesso giorno e col medesimo orario, di un doppio senso di circolazione. In via Galilei non sarà consentito transitare, dal civico 97 fino all’intersezione con via Volta dalle ore 9 alle 18 del 7 dicembre.

L’altra ordinanza riguarda alcune modifiche alla viabilità per l’istituzione di un cantiere. Ci sarà l’istituzione temporanea di un divieto di transito da domani all’11 dicembre in via Molin dei Frati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pietramarina e il borgo di Molin dei Frati, dalle 8.30 alle 16.30. Sempre garantio il passaggio per emergenza e soccorso.