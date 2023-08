Calzaturiero e futuro Nuove spinte alla ricerca

Impegno per la sostenibilità attraverso l’innovazione. È questo il tema del congresso internazionale della calzatura, in programma dal 19 al 22 settembre e che vedrà più di 300 partecipanti a confronto. Tra di essi: produttori, marchi e leader del settore calzaturiero. Promosso da Unione Internazionale Tecnici Industria Calzaturiera e Assomac – si legge sul magazine La Conceria – si svolgerà a Milano e Vigevano. All’apertura della manifestazione, martedì 19 settembre, sarà possibile visitare alcune aziende di eccellenza della filiera. Mercoledì 20 settembre è in programma la visita SimaC Tanning Tech e Lineapelle. Da giovedì 21 a venerdì 22 settembre il congresso proseguirà con un fitto calendario di workshop. A confronto operatori internazionali del calzaturiero e della filiera pelle, insieme a esponenti del mondo di Università, economia e ricerca. Tra i temi in calendario il 21 settembre, le opportunità di sviluppo sostenibile in funzione della redditività dell’azienda e il ruolo dell’innovazione. Si parlerà dei modi per incentivare nuovi processi e materiali misurandone l’impatto ambientale e di sistemi innovativi in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.