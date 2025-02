Calendario degli eventi. Successo di presenze: "Sinergie preziose"

Successo delle iniziative condivise dedicate alla Memoria fra i Comuni di Fucecchio e Montopoli. "Io e il consigliere con delega alle politiche giovanili Gianmarco Geloso siamo molto soddisfatti per il risultato di questa collaborazione con il Comune di Montopoli – commenta l’assessore di Fucecchio Alberto Cafaro –. Sin dall’insediamento, le nostre Amministrazioni hanno portato avanti valori e progetti condivisi e la bella partecipazione agli eventi cui, in questi giorni, abbiamo dato vita a Fucecchio e Montopoli dimostra la bontà di questo lavoro. Siamo certi che questa collaborazione continuerà nei prossimi anni. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: storici, associazioni, volontari e agli splendidi ragazzi di Fucecchio è Libera, un vanto per la nostra Comunità". Un calendario condiviso che ha segnato la vicinanza di due Comuni, un dialogo tra associazioni e uno scambio di buone pratiche.