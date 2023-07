Calamità, i punti d’accoglienza Le 21 aree di attesa da utilizzare

Sono ventuno luoghi ben individuati e circoscritti sul territorio comunale in cui i cittadini possano riunirsi in caso di calamità naturali per ricevere informazioni e una prima assistenza. Si tratta delle cosiddette "aree di attesa della popolazione", che sono state individuate a Fucecchio, come nei Comuni dell’Empolese Valdelsa, per rispondere all’esigenza, di portata nazionale, di realizzare punti di ritrovo in cui far confluire la popolazione in caso di eventi calamitosi, così da poter offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie, le prime cure e i generi di conforto, in attesa dell’eventuale allestimento di aree di ricovero dotate di tende e roulotte.

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza, che potranno essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore a qualche giorno. Le aree sono state individuate in zone sicure rispetto ai diversi scenari di rischio, così da dare alla popolazione un’idea chiara e semplice sul luogo da raggiungere in caso di emergenza. Ecco quali sono le 21 aree individuate sul territorio.

Si tratta di: parcheggio in piazza XX Settembre; parco pubblico in via Sottovalle; parcheggio in piazza P. Impastato; parco in via Pistoiese angolo via di Vallebuia, località Le Botteghe; parco pubblico in via del Puntone, località Ponte a Cappiano; parcheggio di piazza Donnini, località Ponte a Cappiano; parcheggio in via Poggio Osanna, località Torre; parcheggio in piazza XXIII Agosto, località Massarella; parcheggio in via delle Pinete, località Galleno; parcheggio in via Spadolini, località San Pierino; parco pubblico in via Marie Curie; parco pubblico in via F.lli Rosselli; parcheggio in piazza F.lli Cervi, località San Pierino; parcheggio in via A. Volta – via di Burello; parco pubblico in piazza Samo; parcheggio in via Palagina, località Ponte a Cappiano; parcheggio in via Romana Lucchese, località Le Vedute; parcheggio in piazza San Gregorio, località Torr; parcheggio in via Pesciatina, località Le Pinete; parcheggio piazza Don Magozzi, località Querce; parcheggio in piazza Giani, località Ponte a Cappiano.