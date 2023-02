Cagnolina abbandonata Legata alla porta di un negozio

EMPOLI

Ha gli occhi tristi e trema dal freddo. Sono le 7,30 di mercoledì, la temperatura è rigida, ma la solita uscita per il quartiere con il padrone si ferma, inaspettatamente, al civico 23 di via Fucini a Empoli. Lisa - è così che si chiama la protagonista di questa triste storia di abbandono - è stata legata alla maniglia del negozio "Pet Paradise" e lasciata lì da chi avrebbe dovuto proteggerla e tenerla al caldo. Non abbaia, ha lo sguardo basso. Una passante la nota e avverte i titolari del negozio. Il gesto suona anche macabro considerando che la canina di 5 anni, probabilmente un incrocio con un bassotto, è stata legata col suo guinzaglio rosso alla porta d’ingresso di una ditta che si occupa di onoranze funebri per animali da compagnia.

"Era lì da un quarto d’ora quando sono arrivato a prenderla - racconta Alessio Guidotti, uno dei tre soci di Pet Paradise - Una signora che portava la figlia a scuola mi ha chiamato per denunciare l’accaduto. Sono corso subito e quando ho trovato la cagnolina l’ho portata dal veterinario. Ha il microchip, ma per privacy non abbiamo avuto informazioni sul proprietario. Tremava, era infreddolita e impaurita". Da lì, Guidotti si è attivato con la polizia municipale per capire se fossero state presentate denunce di smarrimento, ma niente. Nessuno ha reclamato Lisa, che per il momento si trova a casa del suo nuovo amico, in attesa di una famiglia in grado di darle ancora tanto amore". Il passaparola sui social non è servito a riportare a casa Lisa, diventata in breve tempo la mascotte dell’ufficio. Ma Guidotti lancia un appello. "Di sicuro al canile non ce la portiamo (dove ieri altri due cuccioli di pastore maremmano sono stati lasciati in una gabbia, ndr), e faccio un annuncio: chiunque riconosca la provenienza di Lisa o voglia prendersene cura e adottarla, ci contatti".

Y.C.