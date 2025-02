Caffè con la sindaca. Tour nelle frazioni

Faccia a faccia. Un rapporto diretto, per parlare del territorio. Una presenza sul posto che per significare l’attenzione della giunta verso ogni frazione del territorio comunale che ha proprie caratteristiche e diversi bisogni. Si colloca in questo contetso l’iniziativa "Un caffè con la sindaca". All’interno del progetto Urp nelle frazioni, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini incontra i cittadini per ascoltare problematiche e suggerimenti ma anche per un momento di incontro e confronto: ognuno potrà esporre esigenze, urgenze, ma anche segnalare ciò che non va, o quello che andrebbe fatto diversamente. Ecco le date in cui Emma Donni sarà presente sul territorio per incontrare i cittadini: giovedì a Galleno (circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12; venerdì 21 febbraio a Massarella (bar Donnini, piazza 7 Martiri) sempre dalle 10 alle 12.