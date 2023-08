Caduta cornicione Empoli: nessun ferito

EMPOLI

Caduta di una porzione di cornicione da una palazzina ieri pomeriggio in via Chiarugi, all’altezza del civico 58. I calcinacci sono piovuti dall’alto all’improvviso. Per fortuna in quel momento sotto non stava passando nessuno, né persone a piedi o in bicicletta né auto. Le macerie sono finite a terra invadendo il marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino per mettere in sicurezza l’immobile ed evitare che altro materiale possa staccarsi. Sono inoltre intervenuti la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e gli operai del Comune che hanno provveduto a transennare l’area in modo da evidenziare il pericolo agli eventuali passanti.