Cade palo della luce, ferito il giovane operaio che stava montando gli addobbi di Natale

Montelupo Fiorentino (Firenze), 25 novembre 2023 – Ferito mentre stava installando le luci natalizie. E tutto a causa del crollo di un traliccio della luce che ha colpito anche due auto. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, a Montelupo Fiorentino. A darne notizia il sindaco, Paolo Masetti.

"Un brutto incidente in via Rovai. Un palo dell'illuminazione pubblica si è schiantato su due auto facendo cadere la persona che stava installando gli addobbi natalizi. Fortunatamente ferito ma non grave. Nessun altro si è fatto male e questa è la cosa più importante”. ha scritto Masetti su Facebook.

L’uomo, un 24enne, è stato comunque trasportato in ospedale in codice rosso. Attivata anche la medicina del lavoro dell’Asl, giunta sul posto.