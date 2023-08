Caccia alle voci per il Requiem di Mozart

EMPOLI

Manca ancora qualche mese al primo appuntamento della 49esima rassegna dei Concerti di Sant’Andrea presso la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, ma intanto il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ha indetto un bando rivolto a soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi per l’esecuzione del Requiem in re minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart del 26 novembre. Il bando è rivolto ad artisti di età compresa tra i 14 e i 55 anni, senza limiti di nazionalità per la costituzione di un laboratorio corale. Le domande di ammissione dovranno essere compilate e trasmesse tramite e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 18 del 12 settembre 2023 con audizione il giorno successivo, il 13 settembre, per la selezione delle voci idonee. Tutte le informazioni, il bando e la domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili sul sito www.centrobusoni.org . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, chiamando il numero 0571 711122, o il 373 7899915, oppure scrivendo a [email protected] I concerti di Sant’Andrea sono un’occasione che, oltre a richiamare molti conoscitori ed appassionati di musica classica, entrata ormai nel cuore dei cittadini empolesi che ogni anno partecipano sempre più numerosi. Il programma sarà presentato nelle prossime settimane.