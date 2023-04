Caccia al tesoro Gioco a squadre e costumi storici

CERTALDO

Il borgo di Certaldo Alto sta per immergersi nuovamente in atmosfere fantastiche. Domenica 14 maggio torna infatti la "Caccia al Tesoro Fantasy Medievale", giunta alla sua undicesima edizione e realizzata dalla locale Pro Loco con la preziosa collaborazione delle associazioni Secondi Figli e Greenbassi, oltre che del Comune di Certaldo. Quest’anno il titolo è "Il Catalogo dei Destini" con l’avventura che si terrà dalle ore 15 alle 19 (ritrovo alle 14.30). "Forse ci s’aspettava che, tornato intero il visconte, s’aprisse un’epoca di felicità meravigliosa; ma…" si legge nel "Il visconte dimezzato" di Italo Calvino. Riunire i ricordi del visconte sarà la cosa giusta? Non sarà una scelta facile… Le iscrizioni chiuderanno domenica prossima 7 maggio alle 19, o comunque al raggiungimento delle trentacinque squadre partecipanti. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone e per iscriversi basta compilare la domanda scaricabile dal sito www.prolococertaldo.it e farla pervenire (via mail o a mano, non fa fede l’iscrizione tramite Facebook) insieme a scansione o fotocopia pagamento della quota all’indirizzo mail [email protected] o presso la sede della Pro Loco in via Boccaccio 16. Per informazioni, invece, è possibile telefonare al numero 333 4643642.

La caccia al tesoro sarà ambientata nel borgo di Certaldo Alto, con personaggi in costume e luoghi a tema. Per i partecipanti l’abbigliamento da indossare non è vincolante, ma è consigliato venire vestiti in linea con lo spirito del gioco anche perché sono previsti premi per i costumi più belli e caratteristici, sia a livello di singoli giocatori che di squadra. Durante il gioco sarà possibile chiedere qualsiasi tipo di informazione a chiunque. Gli abitanti del luogo potranno infatti essere utili nell’indicare un posto magari meno conosciuto, così come per rispondere ai vari enigmi, oltre che affidarsi all’acume dei componenti del gruppo, sarà concesso chiedere in giro. Il gioco è a punteggio, quindi a vincere la caccia al tesoro sarà la squadra che riuscirà a totalizzare il maggiore numero di punti. Per qualsiasi domanda è comunque possibile scrivere a [email protected] o alla pagina Facebook "Caccia Al Tesoro Fantasy Medioeval".