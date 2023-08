Caccia al bar aperto Tante serrande sono giù

di Tommaso Carmignani

In giro per il centro alla ricerca di un caffè. O magari, viste le temperature, di una bottiglia d’acqua o di una bibita fresca. Un gesto che può risultare banale per gran parte dell’anno diventa una vera e propria caccia al tesoro nei giorni a ridosso di Ferragosto. Per carità, niente che non si sia mai visto anche in passato, ma è bastato fare una passeggiata all’interno del ‘Giro’ nella mattinata di ieri per rendersi conto di come le serrande aperte, nelle attività dedicate alla ristorazione e alla somministrazione, siano pochissime. Ne hanno fatto le spese anche alcuni tifosi del Cittadella, arrivati ad Empoli per la partita di ieri pomeriggio al Castellani. Spaesati, si sono rifugiati nell’unica attività che hanno trovato aperta all’ora di pranzo. E’ un problema che caratterizza soprattutto questi giorni centrali di agosto, e che toglie un servizio a tutte quelle persone che in vacanza sono già state o che magari non ci vanno proprio. "E meno male – commentano sconsolati alcuni passanti – che si parla di crisi. Evidentemente, se stanno chiusi possono permetterselo".

La realtà però è ben diversa, come sanno bene le associazioni di categoria. "In città non turistiche come Empoli – commenta il responsabile locale di Confesercenti, Gianluca D’Alessio – è una cosa abbastanza normale. Se gli uffici sono chiusi e non ci sono servizi viene meno quel consueto viavai che garantisce la base di incasso per tutte le attività del centro. Di conseguenza stare aperti può costare anche di più che stare chiusi se gli incassi sono quello che sono". Una volta si parlava di un vero e proprio calendario che regolava le aperture estive in modo tale da garantire la continuità del servizio, ma questo non esiste più ormai da anni. "Non è la prima volta che facciamo questa riflessione – dice ancora D’Alessio – e quindi converrà aprire dei tavoli per capire, tra colleghi, come poter venire incontro a questa problematica. Un’altra è rappresentata dai costi energetici e delle materie prime, che incidono su certe dinamiche. Parlare e condividere può essere un primo passo per venire incontro alle richieste dei clienti, ma anche alle esigenze degli imprenditori".