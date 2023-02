Caccia ai turisti vicini e lontani "Un ampio progetto"

Un successo il pomeriggio di trekking urbano alla scoperta di Fucecchio. I partecipanti hanno visitato i sette luoghi caratteristici e suggestivi insieme a una guida con momenti intervallati da degustazioni di prodotti tipici e prove in costume. Uno storytelling experience tour promosso dall’associazione Fucecchio Turismo, con il patrocinio del Comune, e realizzata in collaborazione con le associazioni culturali Iter Mentis e La Sorgente dei Sorrisi per attrarre turisti vicini e lontani. Domenica si è svolto il primo appuntamento, ma il pacchetto verrà riproposto anche nei prossimi mesi. "Si tratta di una delle iniziative che l’associazione Fucecchio Turismo e l’amministrazione comunale stanno mettendo in campo per rendere sempre più attrattiva la nostra città – commenta l’assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei (nella foto) – e che va a inserirsi in un più ampio programma di progetti ed eventi su cui stiamo lavorando da tempo per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva".