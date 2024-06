Busoni 100. Un convegno internazionale

EMPOLI

Non si fermano le iniziative legate alle celebrazioni del centenario dalla morte di Ferruccio Busoni, l’illustre compositore empolese a quale quest’anno è dedicata la rassegna "Busoni 100". Le nuove due le date da segnare sul calendario sono venerdì 18 e sabato 19 ottobre prossimi. Due giorni in cui presso il Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri si terrà il convegno internazionale di studi musicologici "Ferruccio Busoni: il poliglottismo musicale di un cittadino del mondo", promosso dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, con il patrocinio della società Italiana di musicologia. Il convegno si pone come obiettivo investigare lo spirito schiettamente cosmopolita che caratterizzò la vicenda biografica di Ferruccio Busoni. La vita del musicista è scandita da numerosi viaggi e trasferimenti di residenza, che ne fanno il primo pianista di fama intercontinentale, Attraverso questo convegno si punta a delineare, per la prima volta, il profilo dell’uomo Ferruccio Busoni, dell’intellettuale, del testimone partecipe del tempo in cui visse, attraverso la ricostruzione della fittissima rete di relazioni non solo con colleghi musicisti, ma anche con letterati, pittori, filosofi, drammaturghi, matematici, scienziati e ricercatori di ogni campo. Dalla musica di Ferruccio Busoni traspare chiaramente l’anelito all’emancipazione intellettuale, al poliglottismo, al desiderio costante di conoscere le realtà che lo circondano.

Il convegno sarà preceduto, nella serata di giovedì 17 ottobre al Teatro Shalom in via Busoni, dal concerto del pianista Andrea Severi insieme ai solisti del coro del Maggio Musicale Fiorentino. In programma le Quattro liriche di Ferruccio Busoni e altri titoli del compositore empolese. Il 18 ottobre alle 21, invece, ci sarà anche la presentazione-concerto del cd "Bach-Busoni" di Chiara Bertoglio. Per informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, scrivendo una mail a [email protected], oppure chiamando i numeri 0571 711122 e 373 7899915.