Busoni 100. Gran finale con due concerti

EMPOLI

La stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sta per concludersi. In bellezza. A chiudere questa prima parte delle celebrazioni busoniane saranno due appuntamenti sinfonici: l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e l’Orchestra della Toscana. La prima, diretta da Francesco D’Arcangelo, sarà a Empoli venerdì, al Palazzo delle Esposizioni, alle 21. In questa occasione l’Orchestra eseguirà la “Ouverture-Suite in sol maggiore” TWV 55:G2 di Georg Philipp Telemann.

Ideato intorno al 1720, questo brano è noto per la sua originalità rispetto alle composizioni del tempo ed è conosciuto anche con l’appellativo di “Bizarre”. Sul palco, il soprano Daniela Del Monaco interpreterà, invece, “Il tramonto” S 100, poemetto lirico per mezzosoprano e orchestra di Ottorino Respighi su testo del poeta Percy Bysshe Shelley. Ultimo brano in programma: di Pëtr Il’ič Čajkovskij la “Serenata in do maggiore per archi” op. 48, in cui le armoniose melodie d’ispirazione mozartiana si accompagnano a temi popolari russi. La chiusura della stagione è invece affidata all’Orchestra della Toscana: martedì 16 aprile, alle 21, sempre al palazzo delle Esposizioni. Diretta da Erina Yashima e con Martin Owen al corno, l’ORT aprirà il concerto con l’Ouverture da “Der Freischütz” di Carl Maria von Weber. A seguire, il “Concerto n. 2 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra” di Richard Strauss.

Composto nel 1942, quando Richard Strauss aveva settantotto anni, questo “Concerto” fu scritto in ricordo del padre, Franz, celebre cornista. Ultimo brano in programma la “Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95 – Dal nuovo mondo” di Antonín Leopold Dvořák, uno dei suoi lavori più noti e, più in generale, una delle sinfonie più conosciute e apprezzate di sempre. Si conclude su queste celebri note la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Tante altre iniziative sono previste per i prossimi mesi, sempre nel segno di Ferruccio Busoni nel centenario della sua morte. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto. Per informazioni e acquisto: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (Piazza della Vittoria, 16; 0571 711122).