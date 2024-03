"Busoni 100". Due maestri al pianoforte

EMPOLI

Nel segno di Ferruccio Busoni. Ad omaggiare il musicista, compositore e pianista empolese arrivano due protagonisti indiscussi dello strumento: Arsenii Moon e Angela Hewitt. Gli appuntamenti da segnare si svolgeranno entrambi al Teatro Shalom: si inizia mercoledì 20 marzo, alle 21 con Arsenii Moon, giovane astro nascente del pianismo mondiale. Vincitore del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023, l’artista venticinquenne si è aggiudicato anche il Premio del Pubblico e, soprattutto, il Premio Arturo Benedetti Michelangeli assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria (riconoscimento che non veniva concesso da quasi tre decenni). Nel suo recital, Arsenii Moon percorrerà un suggestivo cammino musicale tra Settecento e Novecento, eseguendo musiche di Bach, Haydn, Chopin, Liszt, Skrjabin e Ravel. Non mancherà il nome di Ferruccio Busoni in programma: il Preludio sul corale Nun komm, der Heiden Heilan di Johann Sebastian Bach è eseguito proprio nella trascrizione del compositore empolese.

La settimana successiva, mercoledì 27 marzo, salirà sul palco l’artista di fama internazionale Angela Hewitt: una delle massime interpreti a livello mondiale di Johann Sebastian Bach. A Empoli eseguirà proprio uno dei massimi capolavori del compositore tedesco: Aria con trenta variazioni in sol maggiore, BWV 988 - Variazioni Goldberg. Benché le origini delle Variazioni Goldberg siano tuttora un mistero della produzione musicale di Bach, queste sono riconosciute come uno dei capisaldi della tradizione musicale occidentale, punto di arrivo delle ricerche rinascimentali e barocche e, allo stesso tempo, rampa di lancio per gli sviluppi musicali futuri. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto, 5 euro under 18, gratuito under 6. Mini abbonamenti: 50 euro (5 concerti); 30 euro (3 concerti). Ogni abbonato potrà usufruire di un biglietto gratuito per i due concerti del 20 e 27 marzo. Per info e biglietti Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16; tel. 0571 711122. Biglietti acquistabili anche presso: Libreria Rinascita, Bonistalli Musica; online su piattaforma Eventbrite.