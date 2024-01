Bus gratis per raggiungere il teatro Excelsior

Bus gratuiti del Comune da e per Montespertoli per consentire agli appassionati che risiedono nella ‘capitale’ del Chianti di poter assistere agli spettacoli della prestigiosa rassegna teatrale all’Excelsior di Empoli, 4 rappresentazioni tra questo mese di gennaio e il prossimo marzo: si tratta di altrettante corse attivate per fornire, per il secondo anno consecutivo, questo servizio. Che invero viene rinnovato, non istituito adesso: un tempo - come precisato ieri dal Comune - se ne occupava la Coop, e ora (appunto al secondo anno) direttamente l’ente pubblico. Il quale ‘investe’ in tutto 1.100 euro. Il perché è presto detto: numerosi cittadini si sono detti interessati ad assistere al tradizionale appuntamento invernale della rassegna di teatro di Empoli, da sempre molto seguita.

Spostarsi con mezzi propri significa, oltretutto, sovraccaricare i parcheggi di Empoli più vicini al teatro. Meglio fornire dunque questo servizio in sicurezza. Va aggiunto questo e l’ha fatto ieri direttamente la giunta di Montespertoli: il ’pendolarismo’ che ogni anno si instaura verso Empoli per la rassegna è già oggi probante cartina di tornasole per ‘giustificare’ l’ambizioso piano di costruzione di un teatro civico nel centro di Montespertoli. E’ un progetto da 6 milioni di euro, 2 già messi a disposizione da parte della Regione Toscana. Se n’è parlato anche nei giorni scorsi. Montespertoli, patria del celebre tenore Amedeo Bassi, vuol così mettersi al pari di centri vicini. Ecco quali sono quelli con importanti, ed attivissimi, teatri: Empoli come detto, poi San Casciano, Marcialla, Castelfiorentino, Certaldo, Poggibonsi e Colle. Montespertoli ha pubblico, storia e tradizione per andare a quel livello. Manca ‘solo’ la materia prima, cioè il luogo fisico, il teatro appunto, per le performance. E si conta di arrivarci il prima possibile.

