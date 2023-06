Buon compleanno museo Remiero Le iniziative per il gioiello di Limite "Avviata la terza fase di sviluppo"

Era il 13 giugno del 2019: nasceva il Museo Remiero di Limite sull’Arno. Un traguardo raggiunto dopo un percorso progettuale di tre anni seguito alla scomparsa di Mario Pucci, segretario della Società Canottieri Limite e cuore pulsante dell’allora centro espositivo della cantieristica e del canottaggio. La pandemia non ha frenato gli entusiasmi e oggi il Comune si trova a festeggiare il suo piccolo gioiello, entrato a far parte dell’associazione nazionale piccoli musei con il ruolo di sede nazionale. Alla soglia di un compleanno significativo, il museo presenta "2M – Un Mese per Un Museo" il calendario di iniziative spalmate sul mese di giugno per celebrare l’attività e le sale di piazza Cesare Battisti. "In questo 2023 - racconta il direttore Marzio Cresci - è iniziata la terza fase dello sviluppo del museo, con i due progetti triennali di ricerca che porteranno alla pubblicazione di una serie di volumi sulla cantieristica e sul canottaggio: sono i progetti ’Vogare’ e ’Ti ricordo a memoria’. Entrambi rientrano nell’alveo della storia orale. Per questo vogliamo festeggiare insieme ai nostri frequentatori e fare il punto sullo sviluppo dei programmi del Museo". E’ nato così "2M - Un Mese per un Museo", individuando nel mese di giugno il mese del Museo Remiero e inaugurando quest’anno la prima edizione della manifestazione.

Su il sipario mercoledì alle 21,15 in piazza dei Maestri d’Ascia con l’iniziativa "Buon compleanno Museo", veglie sui lavoratori dei cantieri che hanno fatto la storia di Limite sull’Arno, un momento accompagnato da brindisi e merenda. Il 24 si va avanti, alle 17 nei locali del Museo con "Alla salute maestro!", degustazione dei vini del territorio a far da cornice all’esposizione della copia del dipinto "Limite sull’Arno" di Telemaco Signorini, datato 1890. Gran finale il 30 giugno alle 20,30 alla Mollaia nella sede dei Canottieri con una cena sociale narrata seguita da raccolta fondi. Sempre in questo mese, la partecipazione del Museo Remiero alla mostra "Dal Padule al Mare" organizzata dal Museo della Città e del Territorio del Comune di Monsummano Terme.

Y.C.