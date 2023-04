Buon compleanno Leonardo Scatta la festa per tutta la comunità

È tutto pronto, il conto alla rovescia è partito: il borgo di Vinci si sta preparando a celebrare il suo cittadino più illustre. Torna domenica uno degli appuntamenti più attesi, ovvero la celebrazione del compleanno di Leonardo da Vinci. Nato, secondo la tradizione, nella casa di Anchiano il 15 aprile 1452, il Genio merita una festa come si deve. E allora, via alla creatività e all’inventiva con una grande kermesse di arte, cultura, spettacoli ed un ricco programma di eventi dalle 10 alle 19.30. Oltre trenta appuntamenti da non perdere tra street art, sketch teatrali, danza, mostre e intrattenimento. La novità? Sta nel tema scelto per la giornata. A fare da filo conduttore all’iniziativa sarà "Un giorno da Leonardo": un giorno nei panni del grande Genio del Rinascimento. Curiosi, appassionati, grandi e piccini: tutti invitati a vivere almeno per un giorno l’emozione di ricoprire il ruolo dell’inventore più famoso di tutti i tempi. Alla settima edizione, il "Giorno di Leonardo" vedrà tra le sue tradizioni ormai consolidate il lancio della corona, il suono del campano, il corteo storico e il taglio della torta, ma c’è sempre spazio anche per le novità.

Dopo l’App di realtà aumentata "Da Vinci Insight", lanciata nel 2021, per l’edizione 2023 arriva "Da Vinci Escape", un’inedita versione di un escape village a tema leonardiano realizzato per l’occasione dall’associazione CdB Valdera Tuscany. Un percorso a tappe che si snoderà tra le vie cittadine e che metterà alla prova, con enigmi-indovinelli e indizi vari, tutto il pubblico presente a Vinci. Un’avventura divertente e originale che permetterà di indagare aspetti meno esplorati della figura di Leonardo da Vinci e, allo stesso tempo, scoprire angoli più nascosti e segreti del meraviglioso borgo vinciano. Motore ed anima della giornata è la Pro Loco di Vinci, organizzatrice dell’evento, che con impegno e passione ha lavorato negli anni affinché la manifestazione crescesse e si consolidasse: importante in questa direzione il riconoscimento come Manifestazione di Rievocazione Storica che ha portato la kermesse "Giorno di Leonardo" all’interno dell’albo regionale. Come ha spiegato la Presidente di Pro Loco Vinci Stefania Galletti "Il Giorno di Leonardo è una manifestazione che cresce ogni anno grazie all’impegno dei volontari e delle associazioni che collaborano alla costruzione di iniziative sempre più interattive e itineranti. Un impegno per ampliare l’offerta turistica e culturale della città".