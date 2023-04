Bufera politica sullo stadio "Manca un vero progetto"

EMPOLI

Era cominciata come una commissione dedicata all’alienazione del Castellani e al futuro del cosiddetto Masterplan per lo Sport, è terminata con le opposizioni sul piede di guerra per l’assenza del sindaco Barnini e le risposte, giudicate evasive e poco concrete, che l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi avrebbe fornito, secondo il parere di Lega e 5 Stelle, ai consiglieri presenti. "La data – spiega il presidente della prima commissione affari generali e capogruppo del Carroccio, Andrea Picchielli – era stata concordata affinché partecipasse il sindaco Barnini, che aveva chiesto di rimandare la seduta già fissata poiché voleva partecipare personalmente. Invece con sorpresa generale si è presentato solo l’assessore Biuzzi, che ha dimostrato di essere impreparato sul tema poiché il Comune non ha le idee chiare per il futuro della struttura sportiva. L’assessore ha dimostrato di non sapere niente di più rispetto a quanto scritto sui giornali, come comprensibile dalla sua affermazione di aver appreso certe affermazioni leggendo gli articoli sorseggiando il cappuccino".

A Biuzzi, come sottolinea anche la consigliera 5 Stelle Anna Baldi, viene contestata la mancata risposta sulla valutazione che l’Agenzia delle Entrate ha dato dello stadio. L’assessore si difende: "Esiste una valutazione in mano al nostro dirigente. E’ datata giugno 2022 ed è consultabile dai consiglieri - dice - ma è un’informazione privata che non può essere resa pubblica per motivi tecnici. Possono rivolgersi a lui per conoscerla, ma non divulgarla". La Lega, attraverso Picchielli, ribatte parlando del tema Fiorentina. "L’assessore ha detto che l’eventuale alienazione del Castellani è legata al possibile utilizzo da parte della squadra viola: il Comune di Empoli – attacca – non può venir condizionato dall’eventuale utilizzo di terzi e quindi ho chiesto chiarezza su questo aspetto. E’ stato imbarazzante vedere l’impreparazione dell’assessore Biuzzi e sono molto preoccupato per la totale mancanza di una programmazione adeguata per il futuro dello stadio. Con il consigliere regionale Giovanni Galli continuerò a seguire la questione nell’interesse di Empoli, dei cittadini e dei tifosi empolesi", chiude Picchielli. Per quanto riguarda invece il progetto, la società di Corsi ha ribadito di essere in cerca di un partner che possa sostenere l’operazione. I costi sono lievitati in virtù dell’inflazione e a oggi potrebbero superare i 50-60 milioni di euro. Una cifra che si somma a quella dell’alienazione, che cambia a seconda degli spazi commerciali da inserire all’interno del piano. La partita, insomma, è ancora tutta da giocare.

Tommaso Carmignani