Brucia le frasche in barba al divieto Scoperto dall’occhio elettronico "Così fermiamo il rischio incendi"

È stato colto sul fatto grazie alla tecnologia: l’occhio elettronico ha catturato il furbetto che ieri mattina, intorno alle sei, ha pensato bene di appiccare il fuoco a Empoli, zona via Lucchese, per bruciare della vegetazione, violando il divieto. Ad accorgersene e a fare le dovute segnalazioni è stata la sezione di Limite sull’Arno della Vab (vigilanza antincendi boschivi Toscana).

La telecamera a infrarossi installata l’estate scorsa in un terreno a Monterappoli - e collegata alla sala operativa di Limite - si dimostra in questo periodo più che mai uno strumento di avvistamento all’avanguardia indispensabile per l’antincendio. Un occhio su tutto l’Empolese Valdelsa che monitora 24 ore su 24 il territorio. Nonostante il divieto assoluto di accendere fuochi per bruciare sterpaglie, attivato lo scorso 1 giugno in tutta la Toscana, continuano a piovere segnalazioni. E fioccano gli sgarri. "Ne vengono individuati almeno un paio al giorno - conferma Simone Cutrupi, che da oltre 10 anni si occupa dell’organizzazione delle squadre rapportandosi con le sale operative regionali - Laddove viene rilevata la presenza di un focolaio, parte la squadra. Il 90% degli incendi che si verificano sul territorio sono causati dalle cosiddette ripuliture scappate di mano. Parte l’incendio e complice il vento e le alte temperature, non lo fermi più. La telecamera è molto utile: ci consente un attento monitoraggio a 360° su tutto il territorio permettendoci di scremare e filtrare gli interventi ed evitando il dispiegamento di forze quando non serve". Restando seduti davanti al monitor, infatti, i volontari della Vab con una zoommata riescono a capire se la colonna di fumo avvistata necessita dell’intervento di una squadra o meno. Fortunatamente in molti casi si tratta di falsi allarmi, come succede per i trattori che sollevano terra e polvere.

"Questi strumenti - prosegue Cutrupi - sono indispensabili. Se avessimo la possibilità di dotarci di altre due o tre telecamere da piazzare sul territorio, riusciremmo a localizzare al centimetro i punti precisi degli abbruciamenti". Un ausilio in più soprattutto ora che è in arrivo l’ennesima ondata di calore. "Violare il divieto significa mettere a rischio il territorio e l’incolumità delle persone", conclude il responsabile Vab. Che lancia un appello. "Chi volesse contribuire all’acquisto di altre telecamere a infrarossi a tutela del patrimonio boschivo, ci darebbe una grande mano".

