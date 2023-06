’Bretella’ della Ss 67 Nuova illuminazione

Procedono nei tempi previsti nonostante il meteo non favorevole i lavori del cantiere della nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la Statale 67 ‘Tosco Romagnola’. Un’opera da oltre 2 milioni di euro.A luglio ci sarà la prima fase di asfaltatura con la realizzazione del pacchetto della pavimentazione e poi si provvederà alla realizzazione delle ultime opere che riguarderanno le rifiniture, l’impianto semaforico e la segnaletica, così da essere pronti per l’apertura che sarà a settembre. "Una strada che cambierà la viabilità della parte est di Empoli - ha detto il vicesindaco Fabio Barsottini -. Oltre a decongestionare il traffico verso la FiPiLi, consentirà di dare centralità alle biciclette e ai pedoni per gli spostamenti dal centro verso Serravalle, Cortenuova e Pontorme".

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e migliorativo l’inserimento di un impianto di illuminazione pubblica lungo tutto il percorso, nonostante la strada sia configurata come extraurbana, per garantire maggiore sicurezza alla viabilità veicolare ma anche a pedoni e ciclisti.

Il progetto esecutivo del valore complessivo di 80.000 euro è stato approvato in questi giorni.