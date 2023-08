Una strada per creare sviluppo. "Questa ‘bretella’ serve a Empoli. Ma ne beneficia tutto il territorio"

Empoli, 5 agosto 2023 – Un giorno importante per Empoli e la sua comunità. Un giorno di festa nel segno del cambiamento. Si è tenuto ieri l’inaugurazione della strada di collegamento fra la Statale 67 e la zona sportiva.

Una strada che, se la commissione toponomastica del Comune accoglierà la proposta, sarà intitolata all’ex sindaco Mario Assirelli, scomparso nel 2008. L’inaugurazione è avvenuta all’intersezione fra la nuova bretella e la Tosco Romagnola,accompagnata dalla benedizione di don Luca Bazzani.

Tanti i presenti all’evento, fra cui il viceprefetto Vittoria Messere, il consigliere regionale Enrico Sostegni e il senatore Dario Parrini, che ha sottolineato quanto "per Empoli il collegamento tra Serravalle e la statale 67 sia il risultato tangibile di un progetto di città coltivato con coraggio e di un lavoro di squadra portato avanti con coerenza". "Abbiamo provato a risolvere uno dei problemi che Empoli si portava avanti da anni - ha dichiarato il sindaco Brenda Barnini - ovvero quello della viabilità. Siamo vicini alla soglia dei 50mila abitanti, ma la nostra è una città che fa da capoluogo a un territorio molto più ampio. Sono tanti i servizi e le ragioni per attrarre viabilità e traffico ogni giorno, avere grandi e nuove opere infrastrutturali era una necessità".

Un bisogno che, per tradursi in realtà, ha dovuto attendere un ventennio. "Da 20 anni a questa parte - ha proseguito il sindaco - ci siamo sentiti dire che l’opera sarebbe stata realizzata solo a carico di soggetti privati che avevano diritti edificatori nelle aree confinanti. Un’idea non sbagliata, ma che dopo più di 20 anni di mancata attuazione stava diventando un freno per gli investimenti pubblici e continuava a condannare alla paralisi quotidiana la viabilità ad est del nostro territorio". Due i milioni di euro investiti e tutti dal bilancio comunale.

«Questo è un punto di arrivo per i cittadini di Pontorme, Tinaia, Serravalle, Cortenuova, ma per la città in generale. E’anche un punto di partenza - ha aggiunto Barnini - Dopo questa realizzazione si potranno sistemare i problemi residui legati a traffico, viabilità e insicurezza per la velocità delle auto in tutte le zone circostanti. Empoli est è una delle zone più interessate da investimenti negli ultimi 10 anni: le tre rotonde realizzate in meno di 800 metri di strada, la nuova scuola primaria in costruzione, i lavori di riqualificazione alla Rsa Chiarugi, quelli di rigenerazione alla ex fabbrica Rosselli, il centro Coop, Decathlon e il ponte sull’Orme. Le infrastrutture sono fondamentali per sostenere l’insediamento di realtà produttive nuove e far rimanere quelle presenti. Empoli è una città che ha cambiato marcia. Nonostante la crisi pandemica, quella energetica e l’impennata dell’inflazione, il nostro distretto industriale mantiene standard elevati di produttività. Dietro alla realizzazione di questa strada, che consente ai nostri 90mila abitanti a livello di area, di spostarsi più velocemente, non c’è solo una visione di città ma di territorio".