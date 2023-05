Boschi e incendi Una mappa dettagliata con vincoli e indicazioni per evitare nuovi roghi

EMPOLESE VALDELSA

Una mappa dei boschi del territorio che in passato sono stati attraversati da incendi, con regole precise che hanno come principale obiettivo quello di evitare nuovi roghi. Il documento, approvato, dall’Unione dei Comuni, parte da una direttiva della Regione Toscana, che nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione, approva il piano pluriennale regionale Aib. Nell’ambito di questa pianificazione, tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, predisponendo in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

All’interno del provvedimento sono quindi contenuti, comune per comune, tutti i boschi e i pascoli attraversati dal fuoco. I comuni, per eventuali osservazioni, esporranno per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto. All’esposizione dell’elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni stessi valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla giunta regionale con le modalità definite dal piano Aib. Su ogni bosco o terreno, in base a determinati parametri, vengono poi inseriti dei vincoli che hanno come obiettivo principale la prevenzione di nuovi roghi. Il vincolo di cinque anni viene apposto nei boschi percorsi da incendi dove sarà vietato fino al 2028 l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore a un ettaro. Il vincolo diventa invece di dieci anni laddove si renda necessario vietare anche il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo. Nei boschi che hanno in vincolo di 15 anni, poi, è vietata ogni trasformazione in altra qualità di coltura, mentre le aree dove questo vincolo è maggiore, cioè di 20 anni, viene vietata anche la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Tommaso Carmignani