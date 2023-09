Borghi più green: Montaione alla ribalta su Rai 3

Borgo più green d’Italia: il caso Montaione sbarca in televisione. La troupe di Rai 3 del programma Agorà che racconta l’Italia con particolare attenzione ai temi della politica, al dibattito sociale e ambientale, si è interessata a Montaione per i tanti riconoscimenti europei ottenuti in campo energetico. "Il nostro borgo - dice con orgoglio il sindaco Paolo Pomponi - è stato preso come best practice per l’impegno delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda la sostenibilità energetica". Il servizio di due minuti andato in onda nei giorni scorsi ha condotto i telespettatori tra le colline montaionesi raccontando "la smart city italiana". Uno dei comuni più Green d’Europa, con appena tremila abitanti ma cinque stelle ottenute in tutte le certificazioni energetico ambientali.

Un giro nella centrale a bio masse che alimenta il Comune e il plesso scolastico, un focus sulla cucina della mensa con il software che gestisce i macchinari e abbatte i consumi. Altra voce che fa sballare i conti dei Comuni? Quella dell’illuminazione pubblica che a Montaione è esclusivamente a Led. Si raccontano gli ottimi risultati raggiunti dalla raccolta differenziata (che supera da anni l’80 per cento), e ancora, la mobilità sostenibile. Non è una novità che il Comune si sia dotato di un parco auto di vetture elettriche, anche le colonnine per la ricarica sono di proprietà comunale e gratuite. Per tutti, turisti inclusi.

Y.C.