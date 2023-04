Bonus sociale idrico Come fare domanda

Fino al 18 maggio è possibile presentare domanda per chiedere l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, esclusivamente per l’abitazione di residenza. Occorre essere in possesso di dichiarazione Isee in corso di validità con un valore I non superiore 15mila euro; nel caso di nucleo familiare con almeno 4 figli a carico, il valore Isee richiesto per l’accesso è elevato a 20mila euro. La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore Isee più basso e le agevolazioni verranno erogate in bolletta agli utenti beneficiari da parte di Acque Spa.

I residenti nel Comune di Fucecchio potranno ricevere maggiori informazioni e assistenza alla compilazione della domanda allo Sportello Sociale, Via Castruccio 12 primo piano. Per contatti chiamare lo 0571 268333, il martedì 10-13 e 15-17 (lo sportello sarà aperto anche giovedì 27 aprile 10-13 e 15-17).