Bonaccini vince in 9 circoli su 11 "Con lui batteremo la destra"

Bonaccini senza rivali. Almeno nell’empolese. Si sono concluse le assemblee di circolo negli 11 comuni della Federazione del Pd Empolese-Valdelsa, che hanno assegnato al governatore dell’Emilia Romagna il 63.57% (719 voti) contro il 31.12% per Elly Schlein (352 voti), il 4.51% per Gianni Cuperlo (51 voti), lo 0.80% (9 voti) per Paola De Micheli. Si tratta del miglior risultato che la candidatura di Bonaccini ottiene tra gli iscritti Dem in tutta la Toscana, dove la mozione del presidente della Regione Emilia-Romagna ha ottenuto complessivamente la maggioranza dei consensi tra gli iscritti. Qui sono 9 su 11 i comuni in cui Stefano Bonaccini ha ottenuto la maggioranza dei consensi: Fucecchio (77.27%), Gambassi Terme (73.33%), Capraia e Limite (72.97%), Montespertoli (71.26%), Vinci (70%), Montelupo Fiorentino (69.90%), Cerreto Guidi (61.33%), Empoli (60.32%), Castelfiorentino (59.60%).

"Il Pd dell’Empolese-Valdelsa crede da sempre in una sinistra riformista, concreta e popolare, e gli iscritti del nostro territorio lo hanno ribadito chiaramente affidando a Stefano Bonaccini una maggioranza incontestabile, facendo registrare il miglior risultato di tutta la Toscana. È il segno di una candidatura radicata nelle idee e nei cuori non di una classe dirigente, ma di una comunità politica diffusa - commentano Marco Pierini, Valentina Russoniello e Irene Macchi, del coordinamento dell’Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini –. Le primarie aperte possono essere un’occasione di rigenerazione per il partito e per il centrosinistra, e per questo è fondamentale partecipare e venire a votare. Serve una leadership nazionale in grado di contrastare la destra e Bonaccini si è già rivelato capace di farlo, come ha dimostrato con la vittoria in Emilia-Romagna contro la Lega".

Il 26 febbraio, inoltre, si vota anche per la scelta del segretario del Partito Democratico della Toscana. "Per questa ragione crediamo che la voglia di rinnovamento e cambiamento in questo partito sia ben rappresentata da Valentina Mercanti, che è un’outsider della politica regionale, consigliera regionale dal 2020 e nativa Pd" concludono. Le primarie saranno allestite in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa e i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20. Possono votare tutti. Anche i non iscritti.