Bonaccini in testa nelle votazioni nei circoli

La campagna verso le primarie da cui usciranno i nomi dei due candidati alla segreteria nazionale del Partito democratico entra nella sua fase finale. A due settimane esatte dalle votazioni, si cominciano a tirare le somme di come è andata sui territori. Empolese Valdelsa incluso. "A Empoli – ha scritto ieri in un post su facebook la sindaca Brenda Barnini – si sono conclusi stamattina (ieri per chi legge ndr.) i congressi nei Circoli del Pd. Più del 60 per cento degli iscritti al partito ha votato per Stefano Bonaccini, ha scelto un profilo di partito radicato, aperto e popolare, capace di tradurre ideali e valori in scelte di governo locale, regionale e nazionale"."Ne sono molto felice – ha continuato la sindaca – perché è stata anche la mia scelta, quella che considero più adeguata per fare del Pd un grande partito capace oggi di stare all’opposizione in modo fermo e propositivo e tra cinque anni di rappresentare una credibile alternativa di governo. Tutte le discussioni nei circoli sono state importanti e appassionate e al di là del risultato, noi siamo l’unico partito che mette al centro la partecipazione e la democrazia. Adesso toccherà a tutti gli elettori del Pd e non solo agli iscritti venire a votare in tanti domenica 26 febbraio".

Contemporaneamente, il coordinamento dell’Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini ha invitato gli iscritti del Pd alla "più ampia partecipazione possibile nelle assemblee di circolo che ancora devono tenersi in alcuni circoli Pd degli 11 comuni del circondario Empolese-Valdelsa". E, nel frattempo, ha fornito anche qualche numero. Stando ai dati a disposizione del comitato d’area, sono 924 quanti hanno votato finora e 912 i voti validi, con Stefano Bonaccini in testa con 567 voti (62.17%), seguito da Elly Schlein (295 voti, 32.35%), Gianni Cuperlo (42 voti, 4.61%) e Paola de Micheli (8 voti, 0.88%). "È intenzione del comitato – si legge in una nota – continuare con iniziative nei comuni dell’Empolese-Valdelsa per far conoscere i contenuti della mozione di Stefano Bonaccini e di quella di Valentina Mercanti, consigliera regionale che si è candidata alla guida del Pd Toscana aderendo alla piattaforma politica di Bonaccini". A tale riguardo si segnalano due eventi.

Il primo è il 18 febbraio al circolo “Il Progresso” a Castelfiorentino, dove alle 10 ci sarà un incontro del comitato locale dal titolo “Destinazione Primarie del 26 febbraio”, presente il sindaco castellano Alessio Falorni; il 20 febbraio, invece, appuntamento alla Casa del popolo di Limite sull’Arno alle 21.30, per un incontro con il senatore Dario Parrini e con l’onorevole Matteo Orfini. I responsabili del comitato per Bonaccini ricordano, infine, che il 26 febbraio i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 e che in quella occasione si potrà esprimere la propria preferenza per il candidato alla segreteria nazionale del Pd e per il candidato alla segreteria regionale del Pd della Toscana.

Fran.Ca.