Bolletta dei rifiuti, imprese in affanno: “Rincari fino al 220%”

Empolese Valdelsa, 1 novembre 2023 – Le avvisaglie che qualcosa non andava proprio nel modo migliore nell’applicazione della Tariffa puntuale per la raccolta differenziata dei rifiuti c’era stata la scorsa estate, quando erano cominciate ad arrivare le prime bollette ai privati e ne avevano scatenato la protesta. Ora a farsi portavoce di un malcontento che investe le categorie produttive sono i vertici della Cna dell’Empolese Valdelsa. "La tariffa corrispettiva? L’abbiamo chiesta da tempo e, sulla carta, è il metodo migliore per determinare l’importo corretto del servizio di smaltimento rifiuti, visto che è tarata sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. La sua applicazione, però, almeno in questa prima fase, sta portando a enormi incongruenze che le imprese stanno pagando a caro prezzo tanto che, in tantissimi casi, il costo dell’ex Tari finisce addirittura per apparire più equo. Occorre immediatamente apportare aggiustamenti".

Non indora la pillola Fabio Bianchi, presidente Cna Empolese Valdelsa, sulle conseguenze dell’applicazione della Taric. In una nota, Bianchi incalza riportando anche alcuni esempi pratici. "Una falegnameria artigianale di 800 mq - si legge nel documento di Cna - ha pagato a Montelupo Fiorentino, per i primi sei mesi di Taric del 2023, 3.830,45 euro, rispetto a 4.176,00 sborsati per un anno (il 2022) di Tari. Un’attività che consegna posta, di 353 mq, a Empoli, ha speso in Taric (sempre per i primi 6 mesi 2023) 3.311,37 euro rispetto ai 2.065,05 dell’intero 2022 di Tari. A un’officina meccanica di Castelfiorentino (684 mq) sono stati imputati per i primi sei mesi dell’anno 5.379,60 euro di Taric a fronte di 4.042,44 euro annuali di Tari. Si tratta di aumenti rispettivamente dell’83%, del 220% e del 166%". Ma come si è arrivati a questa situazione? "Alla base – scrivono da Cna – un pesante difetto di comunicazione: le imprese non sono state informate, o lo sono state molto sommariamente, sulle modalità che stanno alla base dei nuovi calcoli. Il passaggio non è stato adeguatamente pubblicizzato". "Inoltre – aggiunge Bianchi – stiamo rilevando come, in casi numericamente non trascurabili, il sistema di rilevazione elettronico non funzioni e che quando vengono vuotati molti contenitori in contemporanea non vengono usati i lettori" .

Nello specifico , Cna lamenta le “spiegazioni fumose date circa le dimensioni dei bidoncini di raccolta che non hanno evidenziato come sia la capienza del contenitore a determinare la tariffa, invece che l’effettiva quantità di rifiuti stoccati al suo interno. Purtroppo – proseguono da Cna – molte imprese, per pura praticità, hanno richiesto contenitori molto grandi e ora ne stanno pagando lo scotto“. L’associazione di categoria punta il dito anche contro la circostanza che c’è stato: "Silenzio, o quasi,sul fatto che, indipendentemente da quanto si possa essere virtuosi nella differenziata, vengono addebitati di default due svuotamenti al mese di indifferenziata (anche se sono meno o pari a zero), con relativo esborso, magari reso ancora più salato dall’erronea scelta della dimensione del bidoncino. O ancora, se non si espone mai l’umido (e in un’impresa non è un caso così raro) si viene penalizzati, con relativo maggiore pagamento, perché considerati soggetto non virtuoso, che differenzia poco".

“Convinti che i meccanismi di concertazione e condivisione siano quelli necessari al governo del territorio – conclude il presidente Bianchi – abbiamo convocato il presidente di Alia e i sindaci dei territori coinvolti (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino) al fine di individuare soluzioni che conducano ad un sistema di tariffazione equa".

Fran.Ca.