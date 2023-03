Bolidi d’epoca e trattori, la sfilata amarcord per le vie del centro

La macchina organizzativa è in moto. Torna nel centro di Fucecchio il 18esimo raduno auto d’epoca e 14esimo raduno di trattori. Appuntamento il 2 aprile. Il raduno viene organizzato grazie ai soci locali del Club Auto Moto Epoca Toscano di Firenze come da tradizione. Sono attese nelle strade del centro 80 macchine e circa 30 trattori. Il programma prevede la realizzazione durante la mattina di un quadro con la tecnica dell’infiorata a cura della Pro Loco di Fucecchio. Ci saranno delle maestranze tipiche locali che faranno sfoggio di antichi mestieri. Il tutto tra negozi aperti tutto il giorno e tante attrazioni. Il giro panoramico si terrà a partire dalle 11.30 circa. Nel pomeriggio, prova di regolarità auto nella piazza Giovanni Paolo II, e visite guidate al museo civico diocesano, Fondazione Montanelli, e Parco Corsini A seguire, estrazione premi per partecipanti, premiazioni gara di regolarità e saluti in piazza Montanelli. Per info contattare 338 5403901 (Mauro).