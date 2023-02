Boccaccio e il triangolo extraconiugale

CERTALDO

La quinta novella della terza giornata sarà la protagonista del nuovo appuntamento con "Si racconta le novelle del Boccaccio", la rassegna che, ogni secondo venerdì del mese fino al prossimo aprile, propone una lettura teatrale delle novelle del Decameron, direttamente nelle stanze di Casa Boccaccio, a Certaldo alto, per la regia dell’Oranona Teatro e produzione Associazione Polis. Domani sera alle ore 21.30 la voce narrante di Chiara Montanelli, accompagnata da Alessio Montagnani alla chitarra, leggerà la seguente novella: "Il Zima dona a messer Francesco Vergellesi un suo pallafreno, e per quello con licenzia di lui parla alla sua donna ed,ella tacendo, egli in persona di lei si risponde, e secondo la sua risposta poi l’effetto segue". Il tema della terza giornata è l’astuzia che aiuta chi desidera a lungo qualcosa a ottenerla e ritrovarla, come imposto dalla regina Neifile. La maggior parte delle novelle sono incentrate sul triangolo extraconiugale, sottolineando, da un lato, la polemica contro l’ingenuità o la pochezza sociale del consorte e, dall’altro, l’ingegnosità o la perseveranza dell’amante. L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 0571 663580 o scrivendo una email a [email protected]