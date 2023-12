Boccaccio, 648 anni dalla morte. Una giornata di studi dedicata: "L’analisi dei testi è linfa vitale"

Un anniversario importante per celebrare il genio nell’anno in cui ricorrono i 648 anni della sua morte. L’ente nazionale Giovanni Boccaccio dedica al grande scrittore del Trecento un’intera giornata di studi. L’appuntamento è per venerdì, dalle 11, in Casa Boccaccio con ingresso libero. "Sarà l’occasione – fanno sapere i promotori – per illustrare i progetti in corso e fare il punto delle attività di ricerca scientifica in previsione della ricorrenza del 2025. Protagonisti sono i ricercatori e gli assegnisti che indagano l’opera e la figura di Boccaccio attraverso progetti di ricerca co-finanziati dall’ente". Primo tra tutti il VocaBo: l’inedito vocabolario della lingua di Boccaccio on-line che vede come punto di partenza la lingua del Decameron. L’avanzamento del progetto sarà presentato dalle ricercatrici Claudia Palmieri ed Ester Baldi dell’Università per Stranieri di Siena.

Altro ambito di ricerca di grande rilevanza è costituito dagli studi sulla tradizione manoscritta del Decameron. In questo caso il ricercatore Enrico Moretti dell’Università di Roma Tre ha indagato l’attività del celebre copista Francesco d’Amaretto Mannelli per offrire un’edizione critica e commentata del testo del 1384. All’interno degli studi boccacciani anche testi meno conosciuti come il De montibus, un’opera latina alla cui edizione e traduzione italiana lavora la ricercatrice Valentina Rovere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Poi, il ricercatore Angelo Piacentini dell’Università dell’Aquila presenterà lo stato dei lavori del progetto che si propone di ricostruire la biblioteca ’virtuale’ di Giovanni Boccaccio. Infine il podcast dedicato alla seconda giornata del Decameron. Il vice presidente dell’ente Maurizio Fiorilla, a cui è affidata la parte scientifica di questo progetto, e Martina Dani Recchi dell’Oranona Teatro, direttrice artistica della rassegna “Si racconta le novelle di Boccaccio”, illustreranno i contenuti di Spotify. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. "Lo studio dei testi da parte dei ricercatori è fondamentale per progredire e condividere i risultati raggiunti – così la presidente dell’ente Boccaccio professoressa Giovanna Frosini –. Investire in questi progetti, affidandoli a giovani studiosi, si traduce in linfa vitale per il panorama accademico, scolastico e formativo. L’ente crede fortemente in queste attività.