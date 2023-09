Boccaccio 2023 Alla scoperta di Gospodinov

CERTALDO

Lo scrittore Georgi Gospodinov, il più acclamato autore bulgaro moderno a livello internazionale, è uno dei tre vincitori del Premio Boccaccio 2023, la cui consegna si terrà venerdì e sabato prossimi a Certaldo. Un tema ricorrente nei suoi romanzi è il tempo. "Ormai non viviamo in un solo tempo, ma in molti tempi contemporaneamente. Abbiamo un serio deficit di futuro, quindi spesso giriamo in tondo e cerchiamo rifugio nel passato. Questo tema è anche al centro del romanzo “Cronorifugio“". Per quanto riguarda il ritorno all’ordine del giorno della guerra, Gospodinov si esprime sul futuro che ci attende: "Ogni guerra è un brusco ritorno al passato. Putin ha iniziato questa guerra per l’impero sovietico, ma in effetti ci ha riportato alla seconda guerra mondiale. La guerra attuale non è solo per i territori, è una guerra per il passato. Ecco perché il presente sembra il passato. Il progetto del futuro è in profonda crisi. Noi, insieme alle giovani generazioni, in dialogo con i nostri figli, dobbiamo rivendicare la possibilità di un futuro, personale e planetario, centimetro per centimetro". Nonostante la comunicazione vada a velocità sempre più folle l’autore bulgaro non ha dubbi: "La scrittura e la letteratura sono i primi, più antichi media. La narrazione è all’inizio della comunicazione. Non dobbiamo dimenticarlo. La letteratura è un media lento, ma il significato che produce dura molto più a lungo. Credo che la letteratura continuerà a esistere e a essere molto importante, soprattutto in un’epoca di comunicazioni rapide e nuove".

"L’uomo è l’ispirazione naturale, con tutte le sue angosce e le storie non raccontate – prosegue Gospodinov riguardo a cosa influenza la propria scrittura –. Per me l’infanzia e l’innata empatia che un bambino possiede sono un‘ispirazione importante. Ma mi hanno sempre interessato anche le api, le mosche, quei fragili sostegni del mondo naturale senza i quali esso crolla". Infine, sui progetti futuri. "Raccontare, finché posso, le storie inquietanti attorno a noi, per confortare e dare speranza e senso. Continuo a credere che si debbano narrare storie in tutti i generi e in tutte le lingue".