Bni rinnova il direttivo. Ecco tutte le nomine

Si è tenuta a Vinci, nel Casale di Valle, la cena organizzata da Bni Empoli, ovvero Business network international, l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. L’associazione empolese raccoglie in un unico gruppo avvocati, architetti, imprenditori e altri professionisti con l’obiettivo di fare rete favorendo le opportunità di business, grazie a uno scambio di referenze qualificato. Durante la serata sono arrivati i saluti del nuovo direttivo composto dall’architetto Leonardo Maestrelli (neo presidente), Marco Mazzoli dell’impresa Edilampo (vice presidente) e l’ingegnere Sara Novelli (tesoriere). Non sono mancati i saluti e i ringraziamenti del direttivo uscente che era composto dall’avvocato Sonia Martini (presidente), Mauro Tramacere Falco di Italiana assicurazione (tesoriere) e dal geometra Ivan logrippo (vice presidente). Era presente anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia che ha fatto gli auguri a tutto il gruppo che si riunisce ogni giovedì dalle 7 alle 9 all’Asev di Empoli. Gli interessati a partecipare come ospiti possono scrivere agli indirizzi Facebook del gruppo.