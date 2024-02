"Bni Cuoio presenta la Borsa di studio 'Giovani Menti, Grandi Imprese': un'opportunità fondamentale per valorizzare e stimolare le future generazioni" Bni Cuoio presenta la borsa di studio "Giovani Menti, Grandi Imprese" per valorizzare le future generazioni. Le borse offerte variano da 250 a 1000 euro, con un premio extra per la scuola migliore. Un'opportunità per studenti, dirigenti, docenti, genitori, imprenditori e professionisti.