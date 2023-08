Blitz e controlli di Ferragosto a Fucecchio: sequestrato oltre 1 kg di droga

FUCECCHIO

Ancora droga. Quello degli stupefacenti è un ’mercato’ che non conosce sosta. Ma anche l’attività delle forze dell’ordine non va mai in ferie. Si sono protratti anche nel periodo di ferragosto i servizi dei carabinieri nel bosco delle Cerbaie dove si susseguono i blitz per arginare il fenomeno dello spaccio. Gli uomini dell’Arma di Empoli hanno rinvenuto e sequestrato ben 600 grammi di hashish, suddivisa in sei panetti pronti per la vendita.

Sempre nella zona delle Cerbaie, precisamente nella frazione Galleno, i carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno fermato tre giovani di età tra i 18 e i 23 anni, a bordo di una Bmw. L’atteggiamento nervoso e reticente dei tre ha insospettito i militari che, procedendo ad una accurata ispezione del veicolo, hanno rinvenuto 74 grammi di hashish, procedendo dunque a segnalazione amministrativa dei ragazzi ed al ritiro della patente del guidatore del mezzo.

Sempre a Fucecchio, i Carabinieri, intervenuti per un sinistro stradale in cui un’automobile era andata fuori strada, hanno rinvenuto quasi cinquecento grammi di hashish occultati sulla persona del passeggero, un cittadino marocchino di 34 anni. L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutta la zona, dunque, resta attenzionata in quanto l’atea boschiva delle Cerbaie è un autentico crocevia di spaccio e di conseguente criminalità e senso di insicurezza delle tante comunità che vi insistono. Del resto, anche pochi giorni fa, tutta l’area è stata "battuta" da un’operazione sinergica di agenti della municipale di più comandi in un servizio coordinato di contrasto ad attività illecite, e allo spaccio in particolare. Anche in quella circostanza è stata sequestrata della droga.

C.B.