Blitz della polizia: trovati sotto terra quasi otto chili di hashish

Bosco delle Cerbaie al setaccio. In azione agenti della Polizia di Stato di Empoli, coadiuvati dal reparto prevenzione crimine toscana e operatori cinofili con il fiuto di Onah ed Eviva. Nel bosco sono stati perlustrati vari bivacchi. Nascosta in profondità, sotto circa 50 centimetri di terreno, è stata trovata droga custodita in panetti di cellophane e, nelle vegetazione, anche un’arma bianca, una spada tipo katana con il suo fodero. Al termine dell’operazione è stata sequestrata sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 7,8 chili e cocaina per circa 150 grammi. I controlli sono stati estesi alle strade percorse dagli assuntori: sono state controllate 394 autovetture e identificate 568 persone. Due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà, uno per ricettazione e per possesso di arnesi atti allo scasso e un altro per possesso di patente di guida contraffatta e per irregolarità della propria presenza sul territorio nazionale.