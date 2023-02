"Il piano è indispensabile per procedere alle bonifiche delle aree che vedono la presenza di Keu che potrebbe essere difforme dai parametri di legge", dicono il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli e il consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente della commissione ambiente Alessandro Capecchi. Inoltre i due esponenti FdI "invitano Arpat a riferire in quarta commissione sul piano di caratterizzazione e i dirigenti regionali, oltreché l’assessore Monni, sugli esiti anche delle riunioni informali che si sono tenute". "Di fronte a uno degli scandali politici e ambientali più gravi che abbia mai attraversato la nostra Regione, ci aspettiamo che Palazzo Bastogi faccia il possibile per dare risposte celeri ai cittadini – concludono –. Ci aspettiamo anche risposte in termini amministrativi".