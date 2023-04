Birra artigianale Iniziative in tre serate

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, in piazza del Popolo, si svolgeranno tre serate all’insegna della birra artigianale con la partecipazione dei birrifici artigianali Baus Beer, Birra Settantadue e Aries. L’evento “Un monte di birra artigianale” è organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani, con la ProLoco di Montespertoli e con il patrocinio del Comune.

È un’occasione per promuovere la birra artigianale locale (i birrifici sono tutte e tre della zona Empolese Valdelsa) e portare allegria in paese. Oltre alla birra ci saranno il mercatino artigianale e un piccolo street food locale a cura dell’Associazione Commercianti, la musica dal vivo e uno spazio gioco con la palla per i bambini. Domenica, inoltre, si aggiungerà anche un mercatino vintage.