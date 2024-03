Biodiversità da scoprire nella riserva naturale

Alla scoperta delle meraviglie del Padule. Il secondo appuntamento primaverile – nella riserva naturale Lago di Sibolla – è dedicato al canto degli uccelli ed è in programma per domenica 24 marzo. Il programma precede una passeggiata lungo il percorso della riserva soffermandosi ad ascoltare canti e richiami degli uccelli, in questo periodo in cui essi entrano nella loro fase riproduttiva. Naturalmente non saranno trascurati altri aspetti come le fioriture che quest’anno sono particolarmente precoci. Tutti gli interessati a partecipare sono invitati a portare stivali di gomma e un binocolo.

Invece, sempre per scoprire le bellezze del territorio, L’Ecoistituto delle Cerbaie organizza una passeggiata storico-naturalistica – il 19 maggio (prenotazioni già aperte) in collaborazione con la sezione soci Coop nell’Anello dell’Opera Pia. Ritrovo alle 8.45 dal parcheggio di via di Rimedio, e rientro intorno alle 12.