Biodigestore, sale l’attesa: "Primi test per l’impianto"

MONTESPERTOLI

"A quanto mi risulta, direi che tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia. Nel giro di pochi mesi, nella migliore delle ipotesi, l’impianto entrerà a pieno regime". Il sindaco Alessio Mugnaini ha così fatto il punto sullo stato d’avanzamento del cantiere relativo al biodigestore anaerobico di Casa Sartori, che di questo passo già il prossimo aprile potrebbe essere aperto a una serie di visite in loco rivolte ai cittadini desiderosi di saperne di più ed osservarne il funzionamento sotto la supervisione dei tecnici. Si tratta di un investimento da oltre 50 milioni di euro, per un polo che comprende quattro biodigestori anaerobici volto a trasformare la frazione organica dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate in biocarburante pulito e rinnovabile, da riutilizzare direttamente per autotrazione o da immettere nella rete nazionale.

E che nelle intenzioni della Regione dovrà garantire ad Alia ed alla Toscana l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti organici urbani, integrandosi in un complesso che si sostiene con energia autoprodotta e pannelli fotovoltaici: ogni anno la struttura potrà trattare complessivamente sino a 160mila tonnellate di scarti producendo oltre 12 milioni di metri cubi di biometano e 35mila tonnellate di ammendante. Adesso che i lavori sono sostanzialmente terminati, quali saranno dunque i prossimi passaggi? Intanto, sul finire del 2023 sono stati avviati i primi veri conferimenti di organico ed è stato prodotto il primo metro cubo di biogas. Stando a quanto si apprende poi da una determina del Comune pubblicata lo scorso martedì, l’impianto di Casa Sartori ha trattato lo scorso anno 35.420 tonnellate di rifiuti, per un’indennità di ristoro stimata in poco meno di 142mila euro. Quantitativi che hanno risentito del cantiere, motivo per cui "è stato ridotto e successivamente interrotto il conferimento e trattamento dei rifiuti all’impianto, e in seguito riavviato gradualmente sulla base delle puntuali esigenze biologiche". Il conferimento insomma proseguendo per far sì che i silos entrino a pieno regime, con la fase di collaudo definitivo che dovrebbe essere avviata nelle prossime settimane (per chiudersi nell’arco di due mesi). L’obiettivo è di far sì che entro la fine di questo semestre (o al più tardi nelle settimane immediatamente successive) l’impianto possa lavorare a pieno carico. Per un percorso che sarà illustrato anche alla cittadinanza con sopralluoghi aperti a tutti già dal mese prossimo.