Bilancio 2023, i conti tornano Otto milioni di investimenti

Cifre, cantieri ed investimenti: la buona notizia è che i conti quadrano. E non è così scontato in un anno contraddistinto dal post pandemia e dall’aumento dell’energia. Il 28 marzo l’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino porterà in approvazione il bilancio caratterizzato, in primis, dalla conferma delle aliquote che restano invariate. Intanto è stato approvato dal consiglio comunale, il Dup, Documento unico di programmazione, compendio di tutti i progetti, delle entrate e delle uscite. Spiccano gli 8mila euro di investimenti in opere pubbliche. Alcuni di questi a carattere ambientale, come la sistemazione della diga del lago di Sammontana e la messa in sicurezza del rio di Sammontana. Grande attenzione anche al tema della protezione civile con l’aggiornamento della pianificazione di emergenza, la formazione del personale e l’efficientamento tecnologico del centro operativo comunale.

Previsti interventi di efficientamento energetico sulla scuola dell’infanzia Rodari, sui campi sportivi Brandani e Bartalucci e l’installazione di un impianto fotovoltaico sul Palazzo Comunale. Ma non è tutto. È in corso di complemento il sistema di piste ciclabili per promuovere una mobilità su ruote legata alla quotidianità: ci si concentrerà non a caso sulle zone più periferiche come via Maremmana e l’area industriale de Le Pratella.

Partiranno a breve i lavori per la sistemazione della parte alta del Castello ed entro l’autunno sarà completato il recupero dell’ex cinema Risorti. Uno sguardo al sociale: entro il 2023 grazie ai finanziamenti del Pnrr sarà recuperata l’ex area Fanciullacci con un progetto che vede un mix di funzioni, alcune per persone svantaggiate o con diverse abilità. Sempre in sinergia con l’Asl sarà realizzata la nuova Casa di Comunità, un distretto accessibile ai cittadini per 12 ore al giorno. Dalla partecipazione ai bandi Pnrr arrivano poi le risorse per il complemento del terzo lotto della scuola Margherita Hack. Sul futuro della Villa Medicea e sul ponte di Fibbiana, interviene il sindaco Paolo Masetti. "All’inizio del mandato erano solo dei desiderata, oggi sono progetti concreti. Il cantiere del ponte di Fibbiana è avviato. Sull’Ambrogiana siamo fiduciosi visti gli oltre 14milioni di euro già stanziati dal Ministero della Cultura e la prossima sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione con Ministero e Regione".