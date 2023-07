"Biglietto unico Empoli: Un'esclusione ingiusta"

La questione del biglietto unico per treno, bus e tramvia, valido per i comuni dell’hinterland Fiorentino ma non per Empoli e i comuni dell’Empolese Valdelsa, continua a far discutere. A intervenire anche la Lega, tramite il segretario Tiziana Bianconi, che ha ricordato come sia stata affrontata la questione sia “nell’ambito della II Commissione consiliare convocata su iniziativa del capogruppo Lega Andrea Picchielli“ sia con “un confronto in audizione col sindaco Brenda Barnini (vicepresidente della MetroCittà) e col sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, delegato ai trasporti per l’Unione“. "L’esclusione dall’opportunità di Pegaso – scrive Bianconi – anche se non dovuta probabilmente a motivi politici ma solo economici, con la sola promessa di un futuro coinvolgimento coi fondi derivanti dallo Scudo Verde di Firenze, mette i cittadini in condizione di continuare a preferire l’uso dei mezzi privati. La Lega ribadisce la propria contrarietà a tale provvedimento ed esprime la propria insoddisfazione in merito all’esclusione di Empoli e dell’Empolese Valdelsa". Dissenso pienamente condiviso anche da Diego Crocetti (coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite)e Giuseppe Romano (capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni) che aggiungono: "Evidentemente per la MetroCittà, i cittadini dell’Empolese Valdelsa sono di serie B, alla luce anche delle eterne problematiche che affliggono i trasporti pubblici del Circondario. Come gruppo di Forza Italia ci batteremo affinché il Circondario non sia escluso dall’abbonamento Pegaso".